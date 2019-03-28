وأظهر مقطع فيديو من 34 ثانية، آلة تطوي الهاتف الذكي الذي ينثني ويُطْوَى بكل سلالة، وعند فرده، تبدو واجهة الجهاز مثل شاشة واحدة.

وبحسب "سامسونغ"، فإن هاتف "غالاكسي فولد" يستطيع أن يتحمل 200 ألف مرة من الطي والبسط، وهذا يعني أنه يستطيع أن يصبر لخمس سنوات من الاستخدام المكثف، أي إذا جرى طيه 100 مرة في اليوم.

وتصل مساحة الشاشة في الهاتف إلى 7.3 بوصات، أي أنها قريبة من الكمبيوتر اللوحي "التابليت"، وإذا أردت أن تستخدم الجهاز بصيغة عادية، يمكن الاعتماد على الهاتف مطويا بشاشة من 4.6 بوصة.

وتحولت مساحة الشاشة إلى أحد المعايير المهمة في المفاضلة بين الهواتف الذكية، لا سيما أن مستخدمي الأجهزة صاروا يعتمدون عليها في الاتصال بالإنترنت ومشاهدة مقاطع الفيديو وباقي أنواع المحتوى الإلكتروني.

وبما أن حمل الجهاز اللوحي "تابليت" بشكل دائم، يبدو أمرا معقدا وغير عملي، سارعت شركات الهاتف إلى تطوير أجهزة يمكن طيها حتى تصبح صغيرة متى ما أراد المستخدم.

وخلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة بشهر فبراير الماضي، كشفت شركة "هواوي" الصينية هاتفا قابلا للطي، لكن سعره الباهظ الذي وصل إلى 2600 دولار، كان مثار انتقاد.