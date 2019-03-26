ورائدتا الفضاء آني ماكلين وكريستينا كوش، كانتا ستشكلان أول فريق علمي مكون من النساء فقط، يغادر محطة الفضاء الدولية لأجل القيام بمهمة على سطحها، لكن المهمة ألغيت بسبب عدم وجود البذلتين الضروريتين.

وحسبما أعلنت عنه "ناسا"، فإن المرأتين كانتا ستخرجان لتغيير البطاريات الخارجية على سطح محطة الفضاء الدولية.

واكتشفت "ناسا"، أن رائدتي الفضاء تحتاجان معا إلى بذلة فضاء من الحجم المتوسط (Medium)، لكن الخبر السيء، هو أن بذلة واحدة فقط من هذا المقاس ستكون جاهزة في التاسع والعشرين من مارس الجاري، الموعد المحدد للمهمة.

وستخرج رائدة الفضاء كريستينا كوش إلى جانب زميل لها، فيما لم توضح "ناسا" ما إذا كان الرائدتان ستخرجان معا في المرة المقبلة.