وبحسب الباحثين في الجامعة الاتحادية بمدينة بورتو أليغري في البرازيل، فقد تزيد هذه الحالات من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

وقال الباحث المشارك في الدراسة، بيتريز شان، إنه من المهم تقليص وقت مشاهدة التلفزيون في المنزل، ولكن إذا كان ذلك غير ممكن، فالأفضل تجنب تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، التي تؤدي إلى زيادة الخطر بمتلازمة التمثيل الغذائي.

جاء ذلك ضمن دراسة أكثر توسعا، بشأن مخاطر الإصابة بمرض القلب والأوعية الدموية لدى المراهقين، الذي هم على مقاعد الدراسة.

وتابع الباحثون بيانات نحو 34 ألف مراهقا، تتراوح أعمارهم بين 12-17 عاما، وقاس الباحثون ضغط الدم لدى المراهقين، وأخذوا عينات من الدم لقياس نسبة الغلوكوز والكوليسترول والدهون الثلاثية.

وتوصلوا إلى أن 85 في المئة من هؤلاء عادة ما يتناولون وجبات خفيفة أمام التلفزيون، بينما يتناول 64 في المائة منهم الوجبات الخفيفة أثناء استخدام الكمبيوتر أو ممارسة ألعاب الفيديو.

ووجد الباحثون أن 2.5 في المائة من المراهقين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وكان أولئك الذين أمضوا 6 ساعات أو أكثر في اليوم أمام الشاشات، وذلك لأنهم عرضة بنسبة 71 في المائة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي مقارنة بأولئك الذين قضوا وقتا أقل أمام الشاشات.