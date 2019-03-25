وذكرت مجلة "نيو ساينتست" العلمية، أن القمر الياباني " Jimawari-8" قدم دلائل بصرية تظهر انفجار النيزك، يوم 18 ديسمبر الماضي، في منطقة قريبة من الشواطئ الروسية المطلة على بحر بيرنغ، الذي يفصل بين قارتي آسيا وأميركا الشمالية.

وأظهرت صورة بقعة حمراء اللون مائلة إلى الاصفرار وسط بحر من الغيوم، فيما عرض فيديو سحابة دخان على شكل ذيل سرعان ما اختفى.

وبدا النيزك صغيرا نوعا ما، ذلك أن الكاميرا التي رصدتها كانت تصور مساحات شاسعة من الغلاف الجوي.

وذكر تقرير المجلة أن سحابة دخان شوهدت في الساعة 23:50 بتوقيت عرينتش، وهو نفس التوقيت الذي التقطت فيه أجهزة المراقبة في "ناسا" النيزك.

وكانت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" ذكرت في 18 مارس الجاري أن "الانفجار الغامض" وقع في ديسمبر كان بسبب نيزك ضخم، دون أن تقدم صورا للنيزك.

وذكرت "ناسا" أن الانفجار كان أقوى بعشر مرات من القنبلة الذرية التي أسقطت على هيروشيما، ويعد ثاني أكبر انفجار خلال قرن، بعد انفجار نيزك في منطقة تشيليابينسك الروسية في عام 2013.

وحدث الانفجار في النيزك الأحدث عندما كان على ارتفاع 25.6 كيلومترا فقط من سطح الكوكب، وسقط بزاوية حادة تصل إلى 7 درجات عندما تسبب احتكاكه مع الغلاف الجوي بالانفجار.