وذكر موقع "تيك تشيرش" التقني، الأحد، أن الشركة الأميركية منحت الاثنين سيارتها الجديدة "تيسلا سيدان الموديل الثالث"، وهذه هي المرة الأولى التي تضمن جائزة Pwn2Own سيارة.

وتمنح جائزة Pwn2Own منذ 12 عاما، وتديرها مبادرة "تريند ماريكو زيرو دي"، التي منحت منذ إطلاقها 4 ملايين دولار لقراصنة إنترنت تمكنوا من اكتشاف ثغرات أمنية.

والباحثان هما: ريتشارد تشو وأمات كام، المعروفان أيضا بفريق "فلوروكيتات"، وقد تمكنا خلال دقائق معدودة أمام حشد كبير، من البرهنة على وجود الثغرة في متصفح الإنترنت الخاص بالسيارة.

واستخدم الباحثان فيروس "JIT"، لعرض رسالة اختراق السيارة على واجهة المتصفح الموجود فيها، وفق ما ذكر موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".

ويعمل هذا الفيروس على تخترق بيانات الذاكرة العشوائية التي كان يعتقد أنها محمية من اختراقات القراصنة.

وتعليقا على ذلك، قالت شركة "تيسلا" لصناعة السيارات، إنها ستصدر تحديثا جديدا لبرنامجها لإصلاح الثغرة المكتشفة.