وبحسب موقع "ذا فيرج"، فإن "هواوي" سربت عن طريق الخطأ على ما يبدو، مزايا الهاتف على موقعها الرسمي، وكشفت أنه سيأتي بكاميرا متقدمة تتيح تصوير الفيديو بشكل أفضل خلال الليل.

وأورد المصدر أن جهاز "بي 30"، سيكون مزودا بكاميرا رباعية، فضلا عن خاصية تتيح التقاط مشهدين اثنين أثناء تسجيل الفيديو، لكن هذه الخاصية سيجري إطلاقها في تحديث بعد عملية الإطلاق.

وبفضل هذه الميزة، سيكون بوسع الهاتف أن يشغل عدستين اثنتين من الكاميرا في الوقت نفسه، وعندها يمكن أن يلتقط الجهاز مشهدا بعيدا إلى جانب آخر أكثر قربا.

وتساعد هذه الخاصية على تتبع الأشياء والأشخاص أثناء تصوير مشاهد الفيديو، دون إضاعتها المسار التي تسلكه، لاسيما حين يتعلق الأمر بأشياء متحركة.

وستكون الكاميرا الخلفية في الهاتف بدقة 40 ميغابيكسل، فضلا عن عدسة "زوم" تصل إلى "10x"، وزاوية تصوير واسعة وما يعرف بكاميرا "وقت الرحلة"، أي أن الكاميرا ستحصل على المسافة بين العدسة والجسم المراد تصويره بناء على سرعة الضوء.

ومن المرتقب أن تعلن "هواوي" عن هاتفيها "بي 30" و"بي 30 برو" بالعاصمة الفرنسية باريس، في 26 من مارس الجاري.