وصرح نائب رئيس "غوغل"، فيل هاريسون لوكالة "رويترز"، أن مصنعي الألعاب قد يستخدمون تقنيات سحابية متنافسة، مضيفا "إن الإعدادات الخاصة باللاعبين ولوحات تسجيل النقاط وغيرهما من البيانات المرتبطة باللعبة لن تشغل بالضرورة حيزا على خوادم غوغل".

وأشار هاريسون إلى أن استضافة البيانات على منصات أخرى قد تؤدي إلى إطالة فترات التحميل أو انخفاض جودة البث.

وتابع قائلا: "تنظر غوغل إلى ستاديا على أنها تربط بين مساعيها المتعددة في مجال الألعاب بما في ذلك بيع الألعاب على متجرها لتطبيقات الهاتف المحمول".

وكانت "غوغل" المملكة من قبل "ألفابت" قد كشفت الثلاثاء عن "ستاديا" قائلة إن الخدمة ستجعل ممارسة ألعاب الفيديو عالية الجودة عبر متصفحات الإنترنت أمرا سهلا كمشاهدة فيلم على خدمة يوتيوب.

ولم تعقب "غوغل" على نموذج عمل الخدمة الجديدة، لكن جذب عملاء جدد إلى برنامج الشركة المدفوع للحوسبة السحابية يعد أحد أهداف "ستاديا" بحسب خبراء.