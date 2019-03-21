وقالت الشركة الأميركية، في بيان، إن أنظمة فيسبوك الآلية لم تتمكن من رصد فيديو مهاجم نيوزيلندا، مضيفة أن هذا النظام لم يعمل تلقائيا عند نشر البث المباشر.

وشدد البيان على أن فيسبوك مستمرة في التصدي لخطاب الكراهية على منصتها، وأنها تعمل كل ما في وسعها لمحاربة الظاهرة.

وأوضحت فيسبوك أنها تتصدى، حاليا، لأكثر من 200 منظمة على مستوى العالم تؤمن بتميز العرق الأبيض، مشيرة إلى "أنها تعمل على إزالة ما تنشره هذه المنظمات من محتوى على منصة فيسبوك من خلال تكنولوجيا الرصد الآلي".

وكان تارنت استعان بتقنية البث المباشر على الشبكة الاجتماعية الأكبر لنقل هجومه من بدايته إلى نهايته، حيث أظهر المقطع المسلح وهو يقتحم المسجد ويطلق النار بشكل عشوائي على المصلين، في لقطات مرعبة وعنيفة.

وسلطت استعانة الأسترالي بوسائل التواصل الاجتماعي الضوء على استخدام المتطرفين لهذه المنصات.

وقد دعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، الأربعاء، إلى تشكيل "جبهة موحدة" من أجل التصدي لهذه الظاهرة.

ووُجه الاتهام إلى تارنت (28 عاما) المؤمن بتفوق العرق الأبيض بقتل 50 شخصا كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجدي "النور" و"لينوود" في كرايست تشيرتش.