وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، الأربعاء، أنه يتوجب على مستخدمي التطبيق النقر على زر "Checkout on Instagram" عندما يشاهدون منتجا يسترعي اهتمامهم.

وبعد النقر على هذا الزر، يحيل "إنستغرام" المستخدمين إلى صفحة داخلية فيها خيارات الأحجام والألوان ومعلومات الدفع والاستلام.

وشددت الشبكة الاجتماعية المتنامية أنها ستحفظ بيانات المستخدمين، بعد أول عملية شراء يقومون بها، وذلك لجعل العملية أسهل في المستقبل.

وجاءت هذه الخطوة، من أجل تيسير عملية اقتناء المنتجات، التي كانت تستغرق في السابق تحويل مستخدمي "إنستغرام" إلى موقع الشركة صاحبة المنتجات المعروضة في المنصة الاجتماعية.

والخيار حاليا متاح أمام مستخدمي هذا التطبيق في الولايات المتحدة، على أن يصبح متاح في بقية العالم في وقت لاحق.

ويمكن للمستخدمين الآن شراء منتجات من عدد مختار من العلامات التجارية. في الأزياء ومستحضرات التجميل، مثل "أديداس"

و"مايكل كوروس" و"مستحضرات ماك".



