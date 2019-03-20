وتتيح المنصة للاعبي "ستاديا" القفز عبر الأجهزة التي تعمل على متصفح "غوغل كروم" و"كروم أو إس"، مثل هواتف بيكسل و"كروم بوكس".

وتقول غوغل إن ألعاب الفيديو ستكون سهلة وبسيطة، فبمجرد الضغط على زر "العب الآن" ستعمل اللعبة، دون تنزيل أي شيء.

وهناك متحكم مخصص للعبة ستاديا، لكنه أمر اختياري، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

ولم يتم الإعلان عن تاريخ الإطلاق، أو تسعير، لكن الشركة تقول إن "ستاديا" ستكون متاحة في 2019 في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا.

ويتطلب البث المباشر لألعاب الفيديو عادة اتصالا قويا بالإنترنت، وطاقة كمبيوتر أكثر من البث المباشر لأي فيديو آخر.

وتقول غوغل إنها تستفيد من مراكز البيانات الخاصة بها لتشغيل النظام.