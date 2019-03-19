وتكمن الخطوة الأولى في علاج مشكلة نفاد بطارية الهاتف بالعثور على التطبيقات التي تستنزفها، حيث يحتوي آيفون أداة تمكن المستخدم من معرفة مثل تلك البرامج.

ويمكن اكتشاف تلك التطبيقات بالتوجه إلى قائمة إعدادات Settings ومن ثم البطارية Battery، والنقر بعدها على خيار "آخر 10 أيام"، والذي يكشف عن التطبيقات التي استعملت البطارية بشدة في غضون هذه الفترة الزمنية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية عن خبراء تقنيين، فإنه ينصح بحذف البرامج التي تستنزف طاقة البطارية ولا يستعملها المستخدم كثيرا.

ومن الضروري أيضا التحقق مما إذا كانت بطارية هاتفك بحاجة إلى تبديل، ويمكنك معرفة ذلك بالتوجه إلى الإعدادات ومن ثم قسم البطارية واختيار Battery Health.

وإن كانت النسبة الواردة في المؤشر أقل من 80 في المئة، فذلك يدل على انتهاء عمر البطارية، وغالبا ما يحدث ذلك بعد ما يقارب 500 عملية شحن كاملة.

كذلك ينصح بتفعيل نمط الطاقة المنخفض أو Low Power، الذي يغلق بعض المزايا المتوفرة على الهاتف وتستهلك قدرا كبيرا من طاقة البطارية.

ومن المفيد أيضا تفعيل ميزة "السطوع التلقائي"، التي تطيل عمر البطارية، وتضمن تعديل الإضاءة وفقا للظروف المحيطة التي يتواجد بها المستخدم.

ويفضل عدم تفعيل الاتصال اللاسلكي بشبكة "الواي فاي" في حال عدم استخدام الإنترنت لاستنزافها الكبير للطاقة، وهو ما ينطبق أيضا على بيانات الهاتف أو Mobile Data.

وعلى نحو مماثل، يجب تفعيل وضع الطيران أو Airplane Mode في حال غياب الاتصال بأي نوع من الشبكات، لأن ذلك يجبر الهاتف عن إيقاف عمليات البحث عن شبكات للاتصال بها.

وأخيرا فلا بد من اتباع إجراءات تحمي البطارية لتطيل عمرها، كعدم تعريضها لدرجات حرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض.