ويعتمد العديد من مستخدمي "نتفليكس" على الدخول بحسابات أصدقائهم أو أفراد عائلتهم، باستخدام كلمة المرور الخاصة، ولم تستطع الشركة حتى الآن إيقاف المستخدمين "الانتهازيين".

وكشفت شركة التكنولوجيا "سايناميديا" عن نظام ذكاء اصطناعي جديد ابتكرته لكشف كلمات المرور المشتركة التي يستعملها مستخدمو شركات مثل "نتفليكس" و"إتش بي أو"، وفقا لصحيفة "ميرور".



وقد يدفع النظام الجديد الشركات الكبرى لإجبار مستخدمي الخدمة بالمجان على الاشتراك بخدماتهم، أو إقفال الحسابات التي تشارك كلمة المرور.

وقال متحدث باسم الشركة في مؤتمر لها: "مشاركة الحسابات أصبح أمر باهض الثمن ولا يمكن تجاهله. حلنا الجديد يتيح للشركات القدرة على اتخاذ الإجراء اللازم".

وقالت الشركة أنها بدأت مرحلة التجربة للنظام الجديد، وستعرض خدماتها في القريب العاجل على شركات البرامج الترفيهية مثل "نتفليكس".