وحسبما نقلت "ديلي ميل" البريطانية، فإن النبتة التي يطلق عليها البعض اسم "كف مريم"، تعود إلى الحياة وتتمدد أجزاؤها في غضون ساعات بعد سقيها بالماء.

وأظهر مقطع فيديو تم تسريع إيقاعه، النبتة المنتشرة في صحاري المكسيك والولايات المتحدة، وهي تتفتح على نحو مذهل بعد وضعها في مكان مغمور بالماء.

وتموت النباتات في العادة حين ينعدم فيها منسوب الماء، لكن بعض النباتات الصحراوية تقاوم ظروف الطقس الشديدة وتستطيع العيش حتى وإن ظل فيها 5 بالمئة فقط من الماء.

وتذبل هذه النبتة الصحراوية حين يتراجع الماء وتتخذ شكلا شبيها بالكرة، لكن كل شيء يتغير حين ترتوي بالماء، فتعود إلى الحياة في غضون ساعات.