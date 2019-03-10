وقال مدير عام الشركة، بافيل بوشكين، لوكالة "تاس" الروسية إن الصاروخ سيستخدم المكونات النظيفة بيئيا للوقود، ومن بينها الأكسجين السائل والنيتروجين السائل والغازي والكحول الإيثيلي.

وتخطط الشركة الروسية لإطلاق أول رحلة سياحية إلى الفضاء في عام 2025، وتقوم الآن بتصميم مجمع إطلاق خاص بها للرحلات التجارية دون المدارية.

وستنقل المركبة الفضائية السياحية 6 أشخاص من السياح إلى ارتفاع 200 كيلومتر، يقضون 15 دقيقة في حالة انعدام الجاذبية، ثم يعودون إلى الأرض، في حين ستكون التكلفة المقررة للرحلات الفضائية بين 200 و250 ألف دولار.

واتفقت الشركة مع إدارة مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية على إنشاء قاعدة فضائية خاصة في المقاطعة.