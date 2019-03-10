وبحسب موقع "ساينس أليرت" العلمي، فإن الصورة التقطتها تلسكوب هابل في مطلع أغسطس عام 2018، ومنحت اسم "صندوق كنز المجرات"، لكثرة المجرات المتناثرة فيها.

وقالت الوكالة الأميركية في وصف الصورة، إن كل بقعة مرئية من المجرة هي موطن لعدد لا يحصى من النجوم.

ورغم أن الفضاء يخلو من جزيئيات الهواء التي تساعدنا في الاستماع إلى الأصوات، إلا أن "ناسا" تمكنت من إنتاج صوت عبر تقنية "الصوتنة"، التي تقوم على تحويل البيانات إلى إشارات صوتية.

وجرى تمثيل النجوم والمجرات الصغيرة بأصوات قصيرة وواضحة، بينما أصدرت المجرات الكبيرة إشارات أطول وأكثر تعقيدا.

وعلى الرغم من أنها قد تبدو مخيفة في البداية وفق الوكالة، إلا أن أصوات هذه الصورة تخلق نغمة جميلة إلى حد ما بعد ذلك، خاصة بالقرب من المنتصف، عندما تصل القطعة الموسيقية إلى مجموعة مجرة تسمى RXC J0142.9 + 4438.