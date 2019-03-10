وقال الباحثان في شركة أمن المعلومات "كراودسترايك" جورج كورتس وديمتيرلي ألبروفيتش خلال مشاركتها في مؤتمر أمني، إن المهاجمين يستطيعون خداع مستخدمي ماك وجعلهم يحملّون برامج خبيثة، ومن ثم الوصول إلى البيانات المخزنة على الكمبيوتر.

كذلك كشف الباحثان عن أدوات لسرقة كلمات المرور عبر إنشاء أبواب خلفية في لأجهزة، مما يتيح للمتسللين الوصول المتكرر، وفق ما ذكر موقع AIT NEWS التقني.

ويأتي عرض شركة "كراودسترايك، في أعقاب ثغرة تم العثور عليها في تطبيق "فيس تايم" من أبل، والتي كان من الممكن أن تجعل المتسللين يستمعون إلى مستخدمي آيفون دون علمهم، إضافة إلى ثفرة في سلسلة المفاتيح التي تخزن كلمات المرور للتطبيقات المتصلة بجهاز ماك.

ومن أجل الحفاظ على أمن كمبيوترات ماك، يوصي كورتس وألبروفيتش بتفعيل ميزة Gatekeeper من أبل طوال الوقت، وذلك للمساعدة في التأكد من أن البرامج تأتي من مصدر مضمون.

كما اقترحا تعطيل وحدات الماكرو، وهي ميزة في بعض منتجات مايكروسوفت خاصة برامج أوفيس المكتبية، إن كانت تستخدم على جهاز ماك، وشددا على تعطيل ميزة متصفح الويب سفاري التابع لأبل التي تفتح بعض الملفات تلقائيا، والتي قد تكون عبارة عن برمجيات ضارة.