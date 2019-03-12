وحذر مهندس أمني كبير في شركة غوغل المستخدمين من خطر التعرض للاختراق الإلكتروني، بسبب ثغرة في النسخة السابقة للموقع على الحاسوب، وطلب من المستخدمين تحديث الموقع فورا لتجنب الخطر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

واكتشفت الشركة اختراقا أمنيا للمتصفح على الحواسيب، والتي قد تعرض الحواسيب لاختراقات في البيانات المحفوظة عليه.



وقال خبراء إن مثل هذه الثغرة تتيح "للهاكرز" اختراق الحواسيب من على بعد، ويعرض أنظمة المستخدمين للاختراق، إلى أن يتم تحديثها.

وحذر كبير المهندسين الأمنيين في غوغل، جاستن شوه، في تغريدة على موقع "تويتر": "الأمر جاد. حدثوا موقع كروم لديكم.. في هذه اللحظة فورا".



ولم تعلن الشركة عن تفاصيل طريقة الاختراق، حتى تمنع أيا من "الهاكرز" من استخدام نفس الطريقة مستقبلا.



ويعتبر متصفح "غوغل كروم" الأكثر رواجا واستخداما حول العالم، حيث وصل عدد مستخدميه إلى ملياري مستخدم.