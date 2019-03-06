وذكرت الإدارة أنها ستتعاون مع الكونغرس لتحديث الإطار التنظيمي، الذي تعمل الإدارة بموجبه منذ أكثر من 80 عاما فيما يتعلق بمستحضرات التجميل.

وأوضحت أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني في الوقت الراهن يلزم أي شركة مصنعة لمستحضرات التجميل تبيع منتجاتها للمستهلكين الأميركيين بفحص منتجاتها.

وفي تحذيرها بخصوص كليرز حددت الإدارة مستحضرات ظلال الجفون وتحديد الوجه والبودرة المضغوطة وأشارت إلى بودرة التلك المستخدمة في تلك المستحضرات.

وقالت كليرز، التي تعافت من الإفلاس في أكتوبر، إنه "لا يوجد أي أدلة على أن أي منتج تبيعه كليرز غير آمن"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

لكنها ذكرت أنها سحبت المنتجات الثلاثة المذكورة من متاجرها لدواعي الحذر وكذلك "أي منتج تجميل آخر يحتوي على بودرة التلك".