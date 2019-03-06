وأوضحت بينينفارينا، التي استحوذت عليها مجموعة "ماهيندرا" الهندية عام 2015، أن السيارة الجديدة كهربائية بالكامل وستدخل حيز الخدمة العام المقبل 2020، وفق ما أورد موقع "سي إن بي سي".

وجاء الكشف عن السيارة الجديدة خلال معرض جنيف الدولي للسيارات، الثلاثاء، وخلال المعرض قال المدير التنفيذي للشركة، مايكل بيرشكي، إنه ولأسباب تتعلق بالسلامة، سيتم إصدار نسخة أولى من السيارة الجديدة بسرعة مقيدة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة.

وبهذه السرعة، يمكن للسيارة الجديدة أن تكون مثل تلك التي تنافس في سباقات "فورمولا 1"، علما أن قوة محركها تبلغ 1900 حصان.

وأضاف بيرشكي أن هذه النسخة أسرع من مقاتلة "إف 16" في الوصول إلى سرعة 300 كيلو متر في الساعة، ابتداء من السكون.

وسيتم صناعة 150 سيارة من هذا الطراز على أن تكون متوفرة بحلول 2020، يبلغ ثمن الواحدة منها 2.2 مليون دولار، بحسب الشركة الإيطالية.

وأكدت أن 40 في المئة من السيارات قد حجزت بالفعل، مشيرا إلى أن غالبية الطلبات كانت في الولايات المتحدة بنسبة 70 في المئة.

وتريد "بينينفارينا" أن تستكمل بيع هذه الدفعة بحلول أغسطس المقبل، بعد معرض السيارات الشهير "بيبل بيتش" في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

ويمكن قيادة السيارة الجديدة لمسافة 450 كيلومترا متواصلة، اعتمادا على شحنة كهربائية واحدة.