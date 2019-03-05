وكشف رائد الأعمال الهولندي، مارك كولبروجة عن الخدمة التي أطلق عليها اسم Expensive Chat، وتطلب من المستخدم دفع بنس أو ما يعادل 0.01 دولار، لقاء كل حرف يقوم بكتابته.

وجاء إعلان كولبروجة عن خدمة "دردشة الأغنياء"، عبر تغريدة له بموقع تويتر ، قال إنها تأتي كـ"تجربة اجتماعية لمعرفة ما يحدث لغرفة الدردشة عندما لا تكون مجانية للجميع"، علما أن النقود التي تُدفع تذهب جميعها إلى جيب كولبروجة، وفق ما نقل موقع "ذا فيرج" التقني.

وعند زيارة الصفحة الخاصة بالخدمة، يظهر اسم الخدمة وأسفله عبارة "أنفق نقودا للدردشة مع غرباء ينفقون نقودا للدردشة مع غرباء"، ثم "بنس واحد لكل حرف".

وعن كيفية استخدام الخدمة، يتعين بعد انشاء حساب في الخدمة، كتابة الرسائل ثم النقر على زر "أرسل" الذي يظهر عليه مقدار النقود الذي يتغير حسب عدد الحروف.

وتضنف الخدمة مستخدميها بحسب مقدار النقود الذي ينفقونه، إذ هناك قسم باسم "لوحة القادة" LeaderBoard، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كون الخدمة تهدف إلى إغراء المستخدمين بدفع المزيد طمعا في أن تظهر أسماؤهم في البداية.