ووفق تقرير نشره موقع "ريديرز دايجست" فهناك مجموعة من الأطعمة لا ينبغي أن توضع في الميكروويف كونها قد تولد موادا كيماوية ضارة كما في القائمة التالية:

تذويب اللحم

يمكن للميكروويف أن يحرق أطراف قطعة اللحم في حين يبقى الوسط كما هو، مما يسمح بنمو البكتريا الضارة للصحة.

الفواكه المجمدة

يتسبب وضع الفواكه المجمدة في الميكروويف في تحويل المواد المضادة للأكسدة في الفواكه إلى أخرى مسرطنة.

البيض

ينبه خبراء التغذية من خطورة وضع البيض في الميكروويف، لكون ذلك يتسبب في تكوين مواد سامة، الأمر الذى يضر بالجهاز الهضمي.

الحليب

تنصح دراسات طبية بتجنب تسخين الحليب في الميكروويف كون ذلك يتلف نسبة جيدة من فوائد المواد الغذائية الموجودة فيه.

آنية تحتوي معادن

يمكن أن تحدث آنية الطعام الورقية التي تحتوي على مقابض معدنية حريقا داخل الميكروويف، لذا ينصح بالتأكد من أن يكون الإناء المستخدم مخصصا للاستعمال في الميكروويف، وهو ما يمكن أن تجده مكتوبا أسفل الإناء.

الأواني البلاستيكية

تحتوي العديد من الأواني البلاستيكية على مواد كيماوية يمكن أن تتسرب إلى طعامك عند تسخين البلاستيك. وإن كنت تقوم بتسخين المشروبات باستخدام أكواب بلاستيكية فعليك التوقف عن ذلك فورا.

آنية الفلين

يمكن لمثل هذا النوع من الأوان إطلاق المواد الكيماوية الضارة في طعامك عند تسخينها، وينصح بتفريغ الطعام على طبق زجاجي بدلا من ذلك.

الأكواب القديمة

بعض الأكواب القديمة تحتوي على مواد كيماوية مشعة، مثل الرصاص والمعادن الثقيلة الضارة الأخرى، لذا ينصح الخبراء بعدم وضع مثل هذه الأكواب في الميكروويف.