ولذلك ووفقا لبعض العلماء، وبحلول عام 2021، سيكون من الممكن التواصل مع الموتى، بفضل جمع ومعالجة معلومات عن شخص خلال حياته.

ومن أجل "إحياء" شخص ما، طور العلماء تقنية، ستكون قادرة على محاكاة الشخص أو خلق صورة هولوغرافية للشخص المتوفى، وفق موقع "وان" التكولنوجي.

وتقوم هذه التقنية، خلال حياة الشخص، بجمع معلومات حول هذا الموضوع، وأسلوب حياته، وعاداته، وشخصيته، والطعام المفضل، وعدد كبير من المعلومات الأخرى.

وبعد جمع ومعالجة هذه المعلومات، يتم وضعها في "صورة رقمية" (نسخة ظاهرية عن الشخص المتوفى تطابق مظهره الحقيقي) ويمكن التحدث إليها وتبادل الأراء.

وأوضحت وكالة "سبونتيك" التي نقلت الخبر أن هذا النهج سيكون مهما جدا في الجانب الاجتماعي، وذلك بسبب أن العديد من الأشحاص لا يستطيعون تخطي الحزن الناتج عن فقدانهم لأشخاص مقربين منهم.

وربما تكون "المثلبة الوحيدة" لهذه التقنية هي سعرها، حيث يعتقد الخبراء، أنها سوف تكون مكلفة للغاية "لإيجاد" حياة ثانية لشخص متوفى.