وانطلقت الكبسولة (كرو دراغون) التي يبلغ طولها 4.9 متر عبر صاروخ من طراز فالكون 9 من مركز كنيدي الفضائي في فلوريدا الساعة 2:49 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (0749 بتوقيت غرينتش).

وقالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، إن من المتوقع أن يستقبل طاقم المحطة الفضائية المكون من ثلاثة أفراد الكبسولة التي ستحمل إمدادات ومعدات تزن حوالي 181 كيلوغراما، في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد.

وستجري رائدة الفضاء الأميركية آن مكلين ورائد الفضاء الكندي ديفيدسانت-جاك اختبارات على الكبسولة، كما سيتفحصان قمرتها خلال وجودها في المحطة لمدة خمسة أيام.

وكانت ناسا قد منحت شركتي "سبيس إكس" و"بوينغ" عقدا بقيمة 6.8 مليار دولار لصنع أنظمة صواريخ وكبسولات قادرة على المنافسة ويمكنها نقل رواد الفضاء من الأراضي الأميركية للمرة الأولى منذ إحالة برنامج المكوك الأميركي للتقاعد عام 2011.

وتهدف الأنظمة إلى إنهاء اعتماد الولايات المتحدة على الصواريخ الروسية للوصول إلى محطة الفضاء الدولية، وهي مختبر للأبحاث في الفضاء على بعد حوالي 402 كيلومتر عن الأرض، وتكلف بناؤها مئة مليار دولار. وتتكلف رحلة التوصيل الواحدة نحو 80 مليون دولار.