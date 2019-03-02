وذكرت الشركة في منشور على مدونة أن الأشخاص المتهمين والشركات روجوا لبيع الحسابات على فيسبوك وإنستغرام وعلى شركات خدمات أخرى على الإنترنت، مثل أمازون وأبل وغوغل ولينكد إن وتويتر.



ولم يكشف المنشور أسماء ولا صفات الأشخاص المتهمين.

والعام الماضي، اعترف موقع فيسبوك بأن عشرات الملايين من الحسابات النشطة كانت مزيفة، مشيرا إلى قيامه بحملة لتتبع وإزالة هذه الحسابات.

وقدرت الشركة أن حوالي 3 إلى 4 في المئة من حسابات فيسبوك النشطة على الموقع كانت مزيفة، أي ما يقرب من 43 مليون حساب.

ويعتبر فيسبوك أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، بمستخدمين يزيد عددهم على 2.5 مليار شخص.