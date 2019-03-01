وتعتمد خدمة بث ألعاب الفيديو على مشاركة الألعاب المصممة خصيصا لمنصات "إكس بوكس ون"، التي تستضيفها خوادم "مايكروسوفت" السحابية المنتشرة حول العالم.

وسيكون بمقدور مستخدمي "إكس كلاود" ممارسة الألعاب الجماعية على هواتفهم وأجهزتهم اللوحية وأجهزة التلفزيون الخاصة بهم، في أي مكان بالعالم.

وأشار رئيس إكس بوكس، فيل سبنسر، إلى أن الخدمة الجديدة سترفع من الوقت الذي يمضيه المستخدمون في ممارسة الألعاب، إلا أنها لن تكون بديلا عن المنصات التقليدية.

وأضاف: "لا يزال الملايين يحبون ممارسة الألعاب على منصة إكس بوكس ون، ولكن الخدمة الجديدة تتيح لهم ذلك في حال كانوا خارج المنزل".

وأوضح أن الشركة "لا تضع مبيعات الأجهزة كهدف أساسي لها، وإنما تركز على مبيعات الألعاب والخدمات المتصلة بها".

ولم توضح مايكروسوفت المزيد من التفاصيل التي تتعلق بأسعار خدمتها، إلا أنها تخطط لإطلاقها مقابل اشتراكات شهرية، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وستمثل "إكس كلاود" منافسا لخدمة بث الألعاب "بروجيكت ستريم" التي اختبرتها مايكروسوفت بالتعاون مع شركة الألعاب "يوبي سوفت".

وإلى جانب مايكروسوفت، تخطط شركات أخرى لدخول قطاع ألعاب الفيديو عبر تطوير خدمات ألعاب سحابية خاصة بها، مثل أمازون وأبل.