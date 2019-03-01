وبعد تفحص صورة المخلوق الغريب تبين أنها فصيلة مختلفة من فصيلة سمكة الشمس، وهي مخلوق لا يعيش إلا في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية.

وعثر على هذه السمكة النادرة "سمكة الشمس المخادعة"، التي اكتشفت لأول مرة قرب نيوزيلندا، على شاطئ غوليتا بمقاطعة سانتا باربارا في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وفقا لموقع "تيار" المعني بأخبار البيئة.

في البداية كان يعتقد أنها سمكة الشمس العادية، لكن بعد مراسلات وتواصل مع خبراء في هذا النوع من السمك في نيوزيلندا وأستراليا، تبين أنها من الفصيلة النادرة المكتشفة حديثا والتي يطلق عليها اسم "سمكة الشمس المخادعة" أو "مولا تيكتا"، بحسب ما ذكر موقع محمية "رأس زيت الفحم" التي تتبع جامعة كاليفورنيا على الإنترنت.

وقالت عالمة البحار ماريان نيغارد، التي اكتشفت هذا النوع عام 2017 "عندما ظهرت الصور الأكثر وضوحا لهذه السمكة.. تأكدت تماما من أنها سمكة الشمس المخادعة.. لم أصدق نفسي.. كدت أقع عن الكرسي" .

وكانت نيغارد قضت سنوات طويلة وهي تتعقب هذه السمكة إلى أن عثرت عليها وأطلقت عليها هذا الاسم.

أما اسم السمكة "المخادعة"، فجاء بعد أن تبين أنها تختلف عن باقي أنواع سمكة الشمس الخمسة، ناهيك عن اختلاف التقييم لهذه الأنواع بين النادر والشائع، ولأن أحدا لم يعتقد أنها مختلفة عن الأنواع الخمسة الأخرى، بالإضافة إلى أنها تمكنت من التخفي بين الأنواع الأخرى لاعتقاد العلماء والخبراء أنها سمكة الشمس العادية.

وقالت إن هذه السمكة لم تظهر إلا في مناطق في أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وتشيلي، مشيرة إلى أن رسوما وتقارير تعود لعقد التسعينيات من القرن التاسع عشر تشير إلى أنها ظهرت مرة واحدة في هولندا.

وبحسب الخبراء، فإن ذيل السمكة المخادعة هو ما يميزها عن باقي أسماك الشمس، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن.



