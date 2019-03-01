تمثل هذه التقنية الجيل الجديد من معايير الاتصالات المتنقلة، وتعد بسرعة فائقة وتغطية كبيرة للشبكات اللاسلكية. وتصل السرعة الجديدة لهذه الشبكة إلى 4.5 غيغابت في الثانية، في الوقت الذي تبلغ فيه الكفاءة القصوى لشبكات الجيل الرابع نحو 600 ميغابت في الثانية.

كذلك تخفض هذه الشبكة الثورية من زمن الاستجابة عند نقر رابط على الإنترنت أو تشغيل فيديو، ليصل إلى 1 ميلي ثانية، وهو الزمن الذي يستغرقه إرسال الطلب إلى الشبكة وتجاوبها والتحويل إلى الموقع المطلوب أو الموقع، وفق ما أورد موقع CNET التقني.

وتستخدم هذه الشبكة طيفا فائق الترددات العالية بنطاق أقصر ولكن بقدرة أكبر لنقل بيانات ضخمة عبر الإنترنت وبجودة عالية.

مزايا الشبكة

صممت شبكة الجيل الخامس لربط عدد أكبر بكثير من الأجهزة مقارنة بتلك التي توفرها شبكات الخليوي التقليدية، وبالتالي فإنها تتيح تطبيق مفهوم "إنترنت الأشياء" بسهولة، أي أن أي أداة أو جهاز في البيت أو الشارع أو العمل سيكون متصلا بالإنترنت.

وبفضل ذلك سيكون من السهولة بمكان دعم هذه التقنية لتطبيقات عديدة مثل المدن الذكية والعمل واللعب في الحوسبة السحابية والجراحة الطبية عن بعد والواقع الافتراضي والأتمتة الصناعية والسيارات ذاتية القيادة.

كما تتبنى شبكات الجيل الجديد تقنيات تقلل من الحمل على الأجهزة، الأمر الذي يقدم حلا للمشكلات التي تستنزف الطاقة عندما تكون نقطة الاتصال بعيدة عن جهاز المستخدم.

ومع هذه الشبكات تحصل التطبيقات التي تعمل في نفس الوقت والتي تحتاج إلى اتصال بالشبكة العنكبوتية، على نفس سرعة الإنترنت القوية للاستخدام دون أن تؤثر خدمة معينة سلبا على سرعة تحميل المحتوى أو بث الفيديو أو نشاط آخر في نفس الوقت على الجهاز.



هاتف جديد؟

ومن أبرز الأسئلة التي تدور في أذهان كثير من المستخدمين، هل سيضطرون لتبديل هواتفهم بأخرى جديدة متوافقة مع الشبكة؟ وللأسف فإن الإجابة هي نعم، لأن تقنية الجيل الخامس تتطلب هوائيات ومستقبلات إشارة غير متوفرة في الأجهزة الحالية.

وبالفعل فقد بدأت العديد من الشركات في إطلاق هواتف جديدة تدعم مثل هذه الشبكات كشركة "سامسونغ" و"هواوي" و"شاومي".

تغطية المناطق الريفية

يعد ضعف الإشارة وبطء تبادل البيانات في المناطق الريفية من أبرز المشكلات التي يواجهها المستخدمون في العديد من دول العالم، إلا أن الشبكات الجديدة لن تحلها، وذلك لكونها ستعمل على نطاقات تردد عالية، تقدم إشارة أقوى، ولكن بتغطية لمسافات أقصر.

مشكلات وانتقادات

ورغم المزايا المذهلة التي سيوفرها الجيل الخامس، فإن هناك انتقادات ونقاط خلاف حولها، في طليعتها القدرة على التحكم بالأمن المعلوماتي، فالبلد الذي سيطور شبكات الجيل الخامس أولا ستكون له الأفضلية في ذلك.

فقد تطور الشركات الموجودة في ذلك البلد أجهزة ذات أبواب خلفية أو رقاقات إلكترونية للتحكم بأمن شبكة اتصال الجيل الخامس، وهذا ما تخشاه الحكومة الأميركية.

وتشير وثيقة مسربة لمجلس الأمن القومي الأميركي نشرها موقع "ويرد" إلى خشية الحكومة الأميركية من تطوير الصين لشبكات الجيل الخامس، وهذا يعني تفوق الصين سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

ولهذا أعلنت الحكومة الأميركية في يناير بشكل مفاجئ عن خطط لتطوير شبكة الجيل الخامس لمواجهة التجسس الصيني على الأجهزة النقالة الأميركية.

لكن المشكلة أن الشبكة التي تملكها الولايات المتحدة هي أقل تطورا من الشبكات الموجودة في الصين وكوريا الجنوبية.

وتعتمد عملية تطوير شبكات الجيل الخامس على المنافسة بين الحكومات والشركات العالمية، والتي ارتفعت حدتها مؤخرا، ولا يوجد أي دليل حتى الآن على استخدام الأجهزة الصينية للتجسس على المستهلكين الأميركيين.