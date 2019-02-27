الهاتف من تصميم شركة الاتصالات الفرنسية Avenir Telecom التي تقوم بتصميم وتوزيع الهواتف المحمولة والذكية ومستلزماتهم تحت العلامة التجارية لشركة "Energizer" إنرجيزر، الرائدة عالميا في مجال تصنيع البطاريات.

وبالرغم من الاهتمام الواسع بتقنيات الجيل الخامس والهواتف الذكية القابلة للطي خلال المؤتمر، نال هذا الهاتف قسطا من الاهتمام والدهشة من الحضور نظرا لبطاريته العملاق بقدرة 18 ألف مللي أمبير في الساعة، والتي وصُفت بالبطارية الأقوى في سوق الهواتف حاليا.

البطارية الضخمة، التي تحتاج إلى 8 ساعات ليتم شحنها بالكامل، ساهمت في زيادة سماكة الجهاز بشكل ملحوظ وتبلغ 18 ملم أي أكثر بـ 3 أضعاف تقريبا من أنحف هواتف آيفون على سبيل المثال.

ويمكن للهاتف أن يعمل لأسبوع كامل قبل أن يحتاج لإعادة الشحن، أو استخدام كثيف لمدة يومين متتالين اعتمادا على بطاريته العملاقة، كما تمنح المستخدم 90 ساعة من المكالمات والبقاء في وضعية الاستعداد حتى 50 أسبوعا، وفقا لما أورده موقع "ذا فيرج" نقلا عن الشركة المصممة.

يمكن استعمال الهاتف لشحن الأجهزة الأخرى، كما أنه يدعم خاصية الشحن السريع.

وتم تزويد هاتف "باور ماكس" بشاشة كريستال يصل مقاسها إلى 6.2 بوصة، ويعمل بالإصدار 9 من نظام أندرويد المعروف باسم "أندرويد باي"، وسعة تخزين تبلغ 128 غيغيابايت مع إمكانية إضافة سعة مماثلة من خلال بطاقة تخزين، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية سعة 6 غيغابايت.

أما بالنسبة للكاميرات فالهاتف مزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 و5 و2 ميغابكسل، أما بالنسبة إلى الكاميراتين الأماميتين فتبرزان من الإطار وهما بدقة 16 و2 ميغابكسل.

في غضون ذلك، لم تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالسعر.