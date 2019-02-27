سكاي نيوز عربية - أبوظبي ذكرت وكالات أنباء روسية أن محكمة عسكرية في موسكو أصدرت حكمين بالسجن لمدة 22عاما و14 عاما بالترتيب على مسؤول سابق في أمن الدولة وخبير سابق في أمن الإنترنت بمؤسسة كاسبرسكي لاب بعد إدانتهما بالخيانة.
وأوضحت الوكالات أن الرجلين، وهما سيرغي ميخايلوف المسؤول السابق بجهاز الأمن الاتحادي الروسي وروسلان ستويانوف قائد فريق التحقيق في حوادث الكمبيوتر بمختبر كاسبرسكي الروسي للأمن الإلكتروني، أدينا بنقل معلومات سرية لأجهزة مخابرات أجنبية.
وأوضحت الوكالات أن الرجلين، وهما سيرغي ميخايلوف المسؤول السابق بجهاز الأمن الاتحادي الروسي وروسلان ستويانوف قائد فريق التحقيق في حوادث الكمبيوتر بمختبر كاسبرسكي الروسي للأمن الإلكتروني، أدينا بنقل معلومات سرية لأجهزة مخابرات أجنبية.