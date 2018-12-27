وقدم موقع "فوربس" 4 خطوات وصفها بـ"الضرورية"، يجب اعتمادها بعد شراء هاتف آيفون جديد:

حذف النسخة التجريبية

يؤكد خبراء التقنية أن على كل مستخدم جديد لآيفون أن يحذف الحساب التجريبي "BETA" في الهاتف القديم قبل حفظ "النسخة الاحتياطية".

ومن أجل هذه المهمة، ستحتاج إلى الذهاب إلى Settings ثم General ثم Profiles، وحذف الحساب الذي سيظهر لك هناك.

وبعد القيام بهذه الخطوة، قم بنقل النسخة الاحتياطية إلى الهاتف الجديد.

النسخة الاحتياطية

تعد هذه أهم خطوة يجب عملها بعد الحصول على آيفون جديد، والتي تهدف إلى استرجاع كل الملفات والصور والفيديوهات والحسابات، التي كنت محفوظة في هاتفك السابق.

ولتنفيذ ذلك، يجب اختيار Settings ثم your profile، وبعدها iCloud، واضغط على iCloud Backup، واتبع التعليمات والإشادات لإتمام العملية.

تفعيل خاصة "العثور على هاتفي"

في العادة، تكون هذه الخاصية مفعلة بشكل آلي، لكن في حال لم تكن كذلك، توجه إلى Settings، ثم your profile، وبعدها iCloud، ثم انقر على Find My iPhone، وقم بتفعيل الخاصية.

تجريب الهاتف

ستبدو هذه الخطوة تافهة لكنها في الواقع ضرورية، خصوصا إذا اشتريت هاتف آيفون لأول مرة. وينصح بضرورة تجريب كل خصائص الهاتف في أول استعمال، بداية من زر "الرئيسية"، مرورا بالصوت والكاميرا، ثم استقبال وإجراء الاتصالات والرسائل النصية.

يمكن كذلك إخضاع بعض التطبيقات الأساسية للتجريب، مثل تطبيقات الشبكات الاجتماعية وتطبيق "سيري".