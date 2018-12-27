ويضم الهاتف الجديد كاميرا أمامية مدمجة تماما في الشاشة، كما يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل، مع مستشعر تصوير حساس من شركة سوني اليابانية، وفق ما ذكر موقع AIT NEWS التقني.

ومن المتوقع أن تعلن شركة هواوي عن إطلاق الهاتف الجديد في بقية أسواق العالم خلال مؤتمر يقام في العاصمة الفرنسية باريس بـ22 يناير المقبل.

وزوّد الهاتف بشاشة قياسها 6.4 بوصات وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت أو 8 غيغابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية فتبلغ 128 غيغابايت أو 256 غيغابايت.

وتتميز الكاميرا الخلفية للهاتف الجديد بقدرتها على دمج 4 بكسلات في بكسل واحد، مما يؤدي للحصول على صورة بدقة عالية، بحيث تظهر كافة التفاصيل حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أما بطارية الهاتف الجديد، فهي مدعومة بتقنية الشحن السريع، التي تسمح بشحن البطارية بمعدل 55 بالمئة خلال نصف ساعة فقط.

وتعتزم الشركة الصينية طرح هاتفها الجديد بثلاثة ألوان، الأحمر والأزرق والأسود، علما أن أسعار الهاتف تبدأ من 435 دولارا أميركيا.