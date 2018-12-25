ويأتي الهاتف بشاشة عرض قياس 5.84 بوصة بدقة عالية وكاميرتين خلفيتين، الأولى بدقة 12 ميغابكسل والثانية بدقة 8 ميغابكسل، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصبع على ظهر الهاتف، وفق ما ذكر موقع AIT NEWS التقني.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج ميديا تك P35 وذاكرة عشوائية 4 غيغابايت، ويحتوي ذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، وهو متوفر بلونين هما الأحمر والبنفسجي.

ويبلغ سعر الهاتف الجديد 160 دولارا أميركيا، ويعتبر هذا السعر مناسبا جدا مع التحديثات والمواصفات التي يتضمنها الجهاز مقارنة مع غيره من الهواتف الذكية المتوفرة حاليا في السوق.