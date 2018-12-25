وقال عرفات، خلال حوار له مع قناة "إم بي سي"، إنه تم توقيع عقد مع الصين، لإنجاز القطار الكهربائي، الذي سيربط العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية محطة المستشار عدلي منصور (الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة)، وذلك أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى بكين.

والقطار، سيكون الأسرع والأكثر تطورا في تاريخ البلاد، حيث من المتوقع أن تبلغ سرعته 120 كيلومترا في الساعة، حيث أشار الوزير إلى أنه "سيتم إلغاء التقاطعات في هذا الخط، على أن يمر بمناطق العبور والشروق والروبيكي الجديدة".

ونفى الوزير الأخبار، التي تفيد بأن القطار سيجري تحت الأنفاق، قائلا "المشروع يقضي بأن يكون القطار على السطح".

وتابع "نحن حاليا في طور إمضاء الاتفاقية التنفيذية، بعد الانتهاء من التفاوض حول الشروط التعاقدية".

من جهة أخرى، أوضح عرفات أنه تم الاتفاق كذلك على إنجاز قطار آخر للربط بين خط العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة مرورا بمدينة 6 أكتوبر (جنوب القاهرة) إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية (شمالي البلاد)، مضيفا "سيتم طرح شروط تنفيذه العام المقبل".

وبخصوص تطوير منظومة النقل الجماعي، شدد المتحدث على ضرورة تغيير القوانين القديمة الخاصة بالنقل، مشيرا إلى أنه تم تعديل عدد من القوانين بهذا الشأن، من بينها القانون رقم 152 الذي لم يتغير منذ سنة 1980، ويهدف إلى السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في عملية التشغيل والتطوير الصيانة.