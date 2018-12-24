ونشرت المجلة الطبية "سيل ميتابوليزم" نتائج توصل لها علماء للقضاء على فيروس الإيدز المخزون في الخلايا المصابة، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل".

وقال متحدث باسم المعهد: "العلاج المضاد المستخدم اليوم مصمم لإيقاف انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة، ولكنه لم يتوصل لطريقة للقضاء عليه تماما.. ويبقى الفيروس بعدها مخزونا في خلايا لمفاوية".

وأضاف: "بفضل مثبطات التمثيل الغذائي، العلماء نجحوا بالقضاء على الخلايا التي تخزن الفيروس".

ووفقا للصحيفة، الخطوة التالية في البحث هي تقييم إمكانات مثبطات التمثيل الغذائي على "الجسم الحي"، مما يعني اختبارها على الكائنات الحية.