وقامت شركة "جينكون تكنولوجي" الصينية، بالتقاط صورة لمدينة شانغهاي من على قمة برج "أورينتيل بيرل"، بجودة وصلت لـ195 غيغابيكسل، أي حوالي (200 مليار بيكسل).

ويتيح حجم الصورة العملاق للشخص تكبيرها لدرجة تتيح له رؤية المارة في شوارع شانغهاي.

وجاءت الصورة بتقنية 360 درجة، حيث بالإمكان تحريكها حول البرج في كل اتجاهات المدينة، ثم التكبير حتى تتضح وجوه المارة على الأرض.

وبالمقارنة، يبلغ حجم الصور التي تلتقطها عدسات الهواتف الذكية المتقدمة اليوم، 12 ميغابيكسل تقريبا، وبرغم جودة صور الهواتف الحديثة، إلا أن جودتها تبدو "ضئيلة" جدا مقارنة بالصورة التي يبلغ حجمها 195 ألف ميغابيكسل.

وتعرض موقع الشركة التي التقطت الصورة للعطل، بسبب الزيارات الكثيرة للموقع الإلكتروني، للاطلاع واستكشاف الصورة "العملاقة" المنشورة عليه، والتي يمكن التجول خلالها عبر الرابط التالي.