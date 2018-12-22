وأشارت التقارير إلى أن سامسونغ تقوم، بصورة منفردة، بتطوير هذه الخاصية، الشبيهة بتقنية "الرؤية الليلية" الجديدة في غوغل.

واكتشفت مجموعة من مطوري أكس دي إيه، هذه الخاصية المقبلة، التي سيطلق عليها اسم "الليل الساطع" في شفرة النسخة الأخيرة من نظام التشغيل "أندرويد باي" الخاصة بهاتف غالاكسي نوت 9.

وهذه الخاصية تتم بواسطة التقاط مجموعة متعددة من اللقطات المتزامنة قبل أن يتم تجميعها معا للوصول إلى الصورة النهائية.

وبحسب التشفير لهذه الخاصية، فإنه سيترك للمستخدم مسألة التقاط صور ساطعة حتى في أكثر الأحوال قتامة وإعتاما.

غير أنه لم يتم تفعيل هذه الخاصية، فيما يتوقع الخبراء أن يتم اعتمادها في هواتف غالاكسي أس 10، بحسب موقع بوكيت لينت على الإنترنت.

ويرجع ذلك إلى أن سامسونغ تسعى لإطلاق تقنية تصوير وكاميرات جديدة مع الإعلان عن هواتفها الذكية.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونغ ستطلق هاتف غالاكسي أس 10 في فبراير 2019.