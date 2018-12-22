ويظهر الفيديو، تجربة أجراها باحثون أميركيون، وتحاكي اصطدام الطائرة المسيرة في جناح طائرة مدنية في أحد المختبرات، حيث تمكنت "الدرون" من تدمير غطاء جناح الطائرة المدنية والنفاذ إلى داخله.

وأجرى التجربة باحثون في معهد الأبحاث بجامعة دايتون في ولاية أهاويو الأميركية، وحملت اسم "خطر في السماء"، وخلص الباحثون إلى أن الطائرات الصغيرة بلا طيار تشكل خطرا على الطائرات المأهولة.

وكانت التجربة عبارة عن دراسة تقارن بين تعرض أجنحة الطائرات لحوادث اصطدام مع طيور أو طائرات "درون".

واستأنف مطار غاتويك في العاصمة البريطانية، لندن، اليوم رحلاته الجوية، بعد أن توقفت لمدة 36 ساعة إثر رصد طائرات مسيرة تلحق في سماء المطار، مما أثر على نحو 100 ألف مسافر في موسم الأعياد.

ويكتنف الغموض الدافع وراء إطلاق هذه الطائرات المسيرة وقالت الشرطة إنه لا يوجد ما يوحي بأن تعطيل أحد أزحم المطارات الأوروبية كان هجوما إرهابيا، وفق "رويترز".

وجرى استدعاء قناصة من الشرطة والجيش لصيد الطائرات التي يعتقد أنها صناعية الطراز والتي كانت تحلق بالقرب من المطار كلما حاولتا لسلطات إعادة فتحه الخميس، لكن ذلك لم يتم.

وإطلاق طائرة مسيرة في نطاق كيلومتر من أي مطار بريطاني جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 5 أعوام.