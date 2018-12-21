وأشارت الشركة التي أطلقت أحدث طراز لآيباد برو قبل شهرين، إلى أن الغطاء الخارجي لبعض الأجهزة عرضة للثني، نظرا لمشكلة تتعلق بعملية التبريد التي تتم خلال تجميع المكونات المعدنية والبلاستيكية.

ونقل موقع "ذا فيرج" التقني عن متحدث في أبل قوله: "يمثل الانحناء أحد الآثار الجانبية لعملية تصنيع الجهاز، إلا أن ذلك لا يؤثر سلبا على أدائه بأية طريقة".

وأشار موقع "تلغراف" إلى أن أحد مستخدمي الآيباد برو أكد مشكلة انحناء الهيكل الخارجي للجهاز، مضيفا: "نظرا لهذه المشكلة أحرص على التعامل مع الجهاز كما لو أنه طفل صغير".

ونشر زاك نيلسون الشهر الماضي فيديو على يوتيوب يستعرض فيه إمكانية ثني وتحطيم آيباد برو بسهولة كبيرة، وقد حظي المقطع بأكثر من 6 ملايين مشاهدة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها أجهزة أبل لانتقادات تتعلق بسهولة تعرضها للكسر، ففي عام 2014، هاجم مستخدمون "آيفون 6 بلس"، قائلين إنه يتحطم بسهولة في جيوبهم، مطالبين الشركة بتغيير الغلاف إلى ألمنيوم أقسى.