وتعمل البعثة المصرية النمساوية بمنطقة آثار كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، جنوبي مصر.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري إنه من ضمن أسماء الملوك المنقوشة على أحد الأختام "أوسر كاف" و"نفر إير كا رع"، ثالث ملوك الأسرة الخامسة.

وأكد وزيري أنها "المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة كوم أمبو أسماء تعود لملوك من عصر الدولة القديمة".

وقال رئيس البعثة الأثرية، أن البعثة بدأت أعمالها بالموقع عام 2017 لدراسة تاريخ وطبيعة المدينة القديمة.

ونجحت البعثة في بداية أعمالها في الكشف عن ختم الملك "ساحو رع"، فيما تؤكد اكتشافاتها الأهمية الكبيرة لمدينة كوم أمبو القديمة كمركز إداري لمصر العليا في الدولة القديمة.