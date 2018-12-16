جاء هذا القرار بعد أن تبين أن هذا الجيل، الذي يحتوي على مخدر ليدوكايين، يشكل خطرا على صحة الأطفال، بحسب ما أفادت الهيئات الصحية الرسمية في بريطانيا.

وقالت هيئة تنظيم الدواء ومنتجات الرعاية الصحية إن جل الأسنان، الذي يخفف آلام التسنين عند الأطفال، يجب أن يباع في الصيدليات فقط وتحت إشرافي طبي.

وقالت الهيئة التشريعية الدوائية البريطانية، إنه لم يثبت عمليا أن الجل يساعد المرضى (الأطفال)، مشيرة إلى أن أنها تنصح الآباء بمحاولة استخدام "حلقات الأسنان" أو تدليك لثة الطفل بأصابع نظيفة، ومن ثم محاولة الحصول على استشارة طبية إذا ما استمرت آلام الأطفال خلال مرحلة "التسنين".

وأبقت الهيئة الصحية البريطانية على الأدوية التي تحتوي على الليدوكايين للبالغين في المحال والأسواق، لكنها حذرت من أن هذه المنتجات يجب ألا تستخدم مع الأطفال والرضع، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

وقالت المديرة التنفيذية لمعهد الزيارات الصحية البريطاني، تشيرل أدامز، إن التسنين عند الأطفال "أمر طبيعي، والألم المرافق أيضا طبيعي، بصرف النظر عن مدى ما يسببه ذلك من إرعاج للطفل أو الأبوين".

وأضافت أنه إذا كان الوالدان مهتمين بصحة الأطفال الرضع، عليهم أولا استخدام حلقات الأسنان.