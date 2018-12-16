وقال المحدث باسم الوكالة الوطنية للوقاية من الكوارث إن بركان جبل سوبوتان الواقع شمالي جزيرة سولاوسي انفجار في ساعات الصباح.

وأضاف أنه تمت دعوة السكان إلى الابتعاد عن المنطقة المحيطة بالبركان وارتداء الأقعنة الواقية، تحسبا من تساقط الرماد البركاني وتدفق حمم اللافا.

ويبلغ ارتفاع سوبوتان 1784 مترا، وهو واحد من أكثر البراكين النشطة في إندونيسيا، التي تضم 120 بركانا.

وتتعرض إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم أكثر من 260 مليون نسمة إلى زلزال وبراكين بين الحين والآخر، بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادئ.