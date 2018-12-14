واكتشف عدد من المشاهدين والصحفيين حركات للروبوت "بوريس"، تبدو "بشرية" أكثر من اللازم، قبل أن يكتشف بأن بوريس هو بالحقيقة رجل ببزة "روبوت".



وفي منتدى للتكنولوجيا أقيم في روسيا، عرض الروبوت "بوريس"، ضمن مجموعة وصفها منظمو المنتدى بـ"روبوتات عالية المستوى".



كما تحدث "بوريس" بطريقة "إلكترونية" عن مهاراته بالرياضيات ورغبته في تعلم الموسيقى، وهو ما أثار إعجاب الحضور في بادئ الأمر.



ولكن انتشار صور من خلف المسرح، أظهرت بوضوح أن "بوريس" هو رجل ببزة روبوت، حتى أن رقبة الرجل ظهرت في بعض اللقطات.

وعجز الصحفيون والمتابعون عن العثور على أماكن الحساسات التي تعتمدها كل الروبوتات للتواصل مع البيئة المحيطة، إلى أن قادهم ذلك إلى اكتشاف الحقيقة.