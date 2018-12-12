وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "الجمعية الملكية المفتوحة للعلوم"، فإن النمل الملقب بـ"دراكولا"، يعيش في مدغشقر فقط، ويتميز بآلية هجومية تقوم على ضرب الفريسة باستخدام الفكين بسرعة هائلة.

وقدّر العلماء سرعة فك هذا النوع من النمل بـ500 مرة أسرع من غمضة العين، الأمر الذي جعلهم يتوجونها بلقب أسرع فك حيوان في العالم.

وعلق الباحث فريدريك لارابي على نتائج الدراسة قائلا: "حركة فك هذا النوع من النمل سريعة جدا، حيث أننا لم نتمكن من دراستها بالعين المجردة، وكان علينا استخدام كاميرات سريعة وعالية الدقة لمشاهدة الحركة".

وأشار البرفيسور أندرو سواريز، وهو من المشاركين في البحث لصفة أخرى في "دراكولا" بالقول: "تفاجئ النملة فريستها بهجوم سريع وغير منتظر. وبعد لسعها تقوم بنقلها إلى عشها لإطعام صغارها، الذين قد تتغذى على دمائهم لاحقا".