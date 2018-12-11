نستعرض هنا 6 طرق، بإمكانك اتباع واحدة منها أو أكثر، من أجل التخلص من آثار الوجبات الدسمة والإبقاء على الجسم رشيقا وصحيا في الوقت نفسه، وفق ما ذكر موقع "طب ويب".

شرب الماء

يعد الماء أسهل طريقة لمساعدة الجسم في حرق الدهون، وتخليص الجسم من السموم، فيجب شرب 6 إلى 8 أكواب ماء على الأقل في اليوم.

ويمكن إضافة شرائح الليمون إلى الماء، لأنه يساعد أيضا في حرق المزيد من السعرات الحرارية.

تناول الفواكه

ينصح بتناول الفواكه التي تحتوي على الألياف، لأنها تساهم في امتصاص الدهون، مثل التفاح والبرتقال، كما أنها تعزز الشعور بالشبع.

وينطبق هذا أيضا على الخضروات التي تحتوي على الألياف، مثل الفلفل بألوانه والخرشوف، كما أنها تؤدي للشعور بالشبع وكبح الشهية.

حمية قاسية ليوم

على الرغم من أن الحمية القاسية تعتبر غير صحية، ولكن اتباعها لمدة يوم واحد أو يومين على الأكثر لن يسبب ضررا للجسم.

ويمكن الاستغناء عن النشويات والسكر وأي أطعمة تسبب زيادة الوزن في هذا اليوم، والاكتفاء بتناول الخضروات والفاكهة فقط، ويمكن تناول كوب من الزبادي أو حليب خالي الدسم.

تناول أعشاب حارقة للدهون

يوصى بشرب الأعشاب الحارقة للدهون بعد تناول وجبة دسمة، والاستمرار في هذا لبضعة أيام، مثل الشاي الأخضر والزنجبيل والقرفة مع إضافة عصير الليمون إليها.

ممارسة الرياضة

ابدأ في ممارسة الرياضة بعد مرور 3 ساعات من تناول الوجبة الدسمة، لأن ممارسة الرياضة بعد تناول الطعام مباشرة يمكن أن يسبب تقلصات في المعدة.

ولا يشترط أن تمارس تمارين رياضية صعبة، بل يمكنك ممارسة المشي أو الركض لمدة نصف ساعة إلى ساعة فقط.

النوم في وقت مبكر

إن الذهاب إلى الفراش في وقت مبكر يمكن أن يساعد في حرق الدهون بعد تناول وجبة عالية الدسم، حيث إن الحرق يحدث أثناء النوم أيضا.

أما في حالة النوم بوقت متأخر، وعدم أخذ قسط كاف من النوم، فلن يتمكن الجسم من القيام بوظائفه على أكمل وجه.