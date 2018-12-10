وتقول مدونة "Engadget" التكنولوجية إن صورة نشرها مستخدم فيسبوك فيتنامي تظهر غالاكسي S10 بتصميم "لا ينسى"، قد يشمل بعض التغييرات الأساسية في الكاميرا.

المفاجأة الأهم في الصورة المسربة هي أن سامسونغ وضعت "النتوء" Notch الذي يضم الكاميرات الأمامية في الزاوية العليا اليمنى من الهاتف.

وسبب هذا النتوء الكثير من النقد لشركة أبل، التي تضعه وسط وأعلى شاشة آيفون، ولم يتوقع المراقبون أن تعتمد عليه سامسونغ في هواتفها الجديدة.

وأظهر موقع "ويبو" للتدوين المصغر في الصين حمايات مضاعفة لشاشة الهاتف الجديد.

ورغم التسريبات، قد لا يمثل ذلك الشكل النهائي لهاتف غالاكسي S10، لكنه ربما يمنحك الفرصة لتوقع التصميم المقبل للجهاز الجديد.

ويعرف عن سامسونغ تغييرها السريع لتصاميمها، مثلما أعادت تصميم جهازها اللوحي غالاكسي 10.1 في غضون أسابيع من أجل منافسة أفضل مع آيباد 2.

ومن المرتقب أن تعلن سامسونغ ثلاثة هواتف من "غالاكسي إس 10" يتراوح فيها قياس الشاشة بين 5.8 إنش و6.4 إنش، بالإضافة إلى "الهاتف الثوري" الذي يعرف داخل الشركة بـ"بيوند إكس" Beyond X.

وينتظر أن يجري الكشف عن الهاتف في فبراير من العام المقبل، وسط مساع من الشركة الكورية الجنوبية إلى تعزيز حصتها في سوق الهواتف الذكية وسط منافسة شرسة من هواوي و أبل.

وإلى جانب هذه الهواتف الثلاثة، تعمل سامسونغ على تطوير هاتف قابل للطي ومن المنتظر أن تعلن عنه رسميا في مارس 2019 أي بعد شهر واحد فقط من الكشف عن موديلات إس 10".

ويضم هاتف غالاكسي "إس 9" في الوقت الحالي أوسع شاشة في هواتف سامسونغ ويصل الحجم إلى 6.4 إنش، لكن هذا الجهاز لن يبقى في الصدارة بحلول العام المقبل.