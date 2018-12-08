على الأقل هذا ما تكشفه الصورة الحديثة لأجهزة هواوي نوفا 4، المرتقبة، كما أظهرها شريط فيديو دعائي من الشركة الصينية العملاقة.

ويعني ذلك طرح هواوي نوفا 4، الهاتف الذكي ذو الشاشة المخرومة، التي تحتوي على ثقب صغير جاء ليتناسب مع كاميرا السيلفي.

ومن المنتظر الكشف عن "نوفا 4" في السابع عشر من ديسمبر الجاري، بحسب ما كشفه شريط إعلاني جديد عن الجهاز، وربما يكون مبشرا بأشياء أخرى مقبلة لم يكشف عنها بعد.

ونشر الشريط الدعائي على شبكة ويبو الصينية الاجتماعية، لكن الإعلان لم يتضمن أي تفاصيل أخرى عن الجهاز، باستثناء تاريخ إطلاقه.

وبالنسبة للبعض فإن الخرم أو موقع كاميرا السيلفي هذا يعتبر حلا عمليا للدمعة في أجهزة آيفون.

وكما يتضح من صورة الهاتف في الشريط الإعلاني، فإن الشاشة ستكون كاملة أو ستغطي واجهة الجهاز الأمامية بالكامل.

وكانت سامسونغ قد ذكرت أن جهازها المنتظر "غالاكسي أس 10" سيكون بشاشة كاملة من الحافة إلى الحافة، مما يعني أنها ربما كانت تخطط لثقب الشاشة كما هو الحال مع نوفا 4.