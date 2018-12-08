وبحسب المصادر، فإن العجل، الذي أطلق عليه اسم "ليل بيل"، يبلغ حجمه حوالي عشر الحجم الطبيعي الذي ينبغي أن يكون عليه، وبالتالي من المتوقع أن يصبح البقرة الأصغر حجما في العالم.

ويبلغ وزن العجل ليل بيل 4.5 كيلوغراما، وبعد ولادته اصطحبه مالكه إلى كلية الطب البيطري في جامعة مسيسيبي لمعاينته، بسبب حجمه الضئيل، ولأنه كان يخشى على صحته.

غير أن الخبراء في الجامعة قالوا إن العجل بصحة جيدة كغيره من العجول في مثل سنه، ولا يعاني من أي مشكلة صحية، وأن الأمر لا يعدو كونه أنه أصغر بكثير من نظرائه.

وما أن نشر الخبراء في الجامعة صورته على فيسبوك حتى حظي بمشاهدات عالية وتعليقات مثيرة.

ومن بين هذه التعليقات "أولا.. البقرة العملاقة، والآن البقرة القزم.. هل هي نبوءة تتحقق؟"، بينما كتب آخر "حسنا.. إنها البقرة الصغيرة الرائعة التي أحببتها"، في حين قال ثالث "يبدو أنه بقرة قزم.. بحسب حجم رأسها".

وجاء على صفحة الجامعة على فيسبوك "في عدد من المناسبات، نشاهد حالة تجعلنا نفكر كثيرا"، مضيفة "ليل بيل" واحد من هذه الحالات، فالعجل ولد بوزن أقل من نظرائه بنحو العشر.

يشار إلى أنه قبل نحو أسبوع تقريبا، اشتهرت على الإنترنت بقرة بحجم الفيل، اسمها "نيكرز"، وتبلغ من العمر 7 سنوات، ولاقت شهرة كبيرة بسبب حجمها غير الطبيعي.

ويبدو أن حجمها "الهائل" ساعدها على النجاة من الذبح، إذ إنها أصبحت غير مرغوبة ولا مرحب بها في أي مسلخ، مما جعلها تعيش عمرا أطول.

وبحسب تقارير إعلامية أسترالية، حيث توجد البقرة العملاقة، فإن "نيكرز" هي الأطول في البلاد، إذ يبلغ طولها طول نجم كرة السلة مايكل جوردان، أي نحو المترين، في حين يقدر وزنها بحوالي 1.4 أطنان، أي بوزن سيارة "ميني كوبر".