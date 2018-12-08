وأوضح ممثل ادعاء لدى الحكومة الكندية أن، منغ وان تشو، متهمة بالاحتيال، وذلك عبر استخدام شركة فرعية غير رسمية لدخول السوق الإيرانية في تعاملات تتعارض مع العقوبات الأمريكية، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".

وأكد المسؤول القضائي أنه ثمة خطر من مغادرة منغ للبلاد، وبالتالي رفض دفعها كفالة تخرج بموجبها من الحبس الذي أدخلت إليه مطلع الأسبوع الماضي.

وتابع أن منغ أكدت لبنوك أن هواوي وسكايكوم شركتان منفصلتان، لكنه قال إن الولايات المتحدة تؤكد بأن سكايكوم هي هواوي.

توقيف واحتجاج

وكانت كندا أوقفت منغ في الأول من ديسبمر، بعدما وصلت إلى البلاد، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صدرت في نيويورك يوم 22 أغسطس الماضي.

واحتجت الصين بشدة على توقيف منغ، مطالبة بالإفراج عن المواطنة التي لم "تنتهك أي قانون"، وفق ما جاء في بيان للسفارة الصينية بكندا.

واعتبر اعتقال مديرة هواوي مفاجأة صادمة بعد أن اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هدنة تجارية نهاية الأسبوع الماضي في بوينس آيرس، خلال قمة العشرين.

ويرجح أن يؤدي استمرار اعتقال منغ إلى عرقلة التقدم الذي أحرزه الرئيسان في القمة.

أسباب أخرى

وتعليقا على اعتقال مديرة هواوي، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إنه كان يعرف بالأمر سلفا.

وأضاف بعدما رفض كشف مزيد من التفاصيل عن توقيف منغ "هواوي كانت مثل غيرها من عدد من الشركات الصينية، مستهدفة من قبل الولايات المتحدة"، مبينا "نشعر منذ سنوات بقلق هائل من ممارسات شركات صينية تستخدم ملكيات فكرية مسروقة وتفرض نقل التكنولوجيا، وتعمل كذراع مسلحة للحكومة الصينية خصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات".