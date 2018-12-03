وبحسب ما نقلت "فورتشن" عن المحلل مينغ تشي كو، من شركة "كي جي آي"، فإن أبل "تحدّث طرازا من السماعات بميزة الشحن اللاسلكي سيتوفر في الربع الأول من العام القادم، بينما ستجري عملية إعادة تصميم شاملة سنة 2020".

وأشار المحلل الذي اشتهر بتحقق توقعاته، إلى أن الترقية الخاصة بالسماعات قد تطال المكونات الصلبة بحيث تكون قادرة على تحمّل درجات حرارة أعلى، فضلا عن قدرات تقنية بلوتوث اللاسلكية.

وبيّن مينغ أن نجاح أبل في تحديث السماعات سيجعلها تحقق مبيعات كبيرة تصل إلى 100 مليون منها في عام 2021.

وكانت شائعات سابقة قد تحدثت عن أن السماعات المرتقبة ستأتي بميزة حجب الضوضاء، وستكون مقاومة للماء، ومتكاملة مع "سيري".