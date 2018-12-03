وغالبا ما تكون الأماكن السرية، التي لا يعرضها "غوغل" لمستخدميه، عبارة عن قواعد عسكرية أو جزر غامضة.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، قائمة بأبرز 10 اماكن سرية في "خرائط غوغل":

1- جزيرة موروروا في بولنزيا بفرنسا: جزيرة مرجانية صغيرة، اختفت معظم أجزائها بسبب التجارب النووية التي كانت تجرى فيها.

2- المنزل رقم 2207 بحي سيمور في أوهايو: شهد هذا المنزل المحجوب عن الخريطة وقوع جريمة اختطاف، ارتكبها آرييل كاسترو.

3- منزل في ستوكتون-أون-تيز البريطانية: سبب إخفاء المنزل ليس معروفا، وتقول السيدة التي تقطن فيه منذ عام 2000 "لا أعرف سبب إخفاء منزلي".

4- قاعدة للقوات الجوية التايوانية: هذه القاعدة ليست محجوبة عن غوغل مابس، إلا أنك إذا قمت بتقريب الصورة عليها، سيتم نقلك بعيدا عن القاعدة.

5- جزيرة جانيت في روسيا: جزيرة صغيرة في بحر سيبيريا. هناك بعض الخلافات المستمرة حول ما إذا كانت تنتمي إلى روسيا أو الولايات المتحدة.

6- قاعدة عسكرية يونانية: صورها على الخريطة غير واضحة، ويعود السبب في ذلك إلى اعتبارات خاصة بالأمن القومي.

7- منشأة نووية فرنسية: منشأة خاصة بإعادة معالجة الوقود النووي، افتتحت عام 1976.

8- قاعدة للقوات الخاصة في بولندا: يحجبها غوغل لأنها تعتبر مركزا لقيادة القوات الخاصة.

9- منطقة "باسيو دي لوس نارانخوس" في إسبانيا: تقع في مدينة ألمرية، ويظل سبب حجبها غير معروف.

10- الجزيرة الوهمية: اسمها جزيرة ساندي توجد في منطقة تابعة لفرنسا. اختفت من الخرائط عام 1979.